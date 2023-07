Soliera: guida sotto l’influenza dell’alcool e finisce fuori strada

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un 50enne, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Lo stesso, la notte del 9 luglio scorso, alla guida della propria autovettura, nel percorrere un tratto di strada nel Comune di Soliera, aveva perso il controllo del mezzo andando fuori strada.

Sul posto era intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi che, valutata la dinamica del sinistro, sottoponeva l’uomo, rimasto illeso, ad accertamenti sanitari, il cui esito ha confermato lo stato di ebbrezza alcolica accertato dai Carabinieri, rilevando peraltro un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

La patente di guida è stata ritirata e inviata alla Prefettura, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

Nel periodo estivo, con l’aumentare dei volumi di traffico veicolare, l’Arma della provincia di Modena in linea con le direttive emanate dal Ministero dell’Interno e attuate dalla prefettura di Modena, concorrerà, con le altre Forze di Polizia, a vigilare sulla viabilità stradale urbana ed extraurbana, principale e secondaria, garantendo l’attività di contrasto dei più pericolosi comportamenti alla guida, incrementando le attività di controllo su strada, specie nelle notti dei fine settimana, lungo gli itinerari adducenti ai luoghi di ritrovo giovanile.

La presenza dei Carabinieri sulle strade anche secondarie e sui percorsi individuati quali alternativi concorre anche al costante monitoraggio della situazione della viabilità nella provincia, integrando il flusso informativo in favore del Comitato Operativo per la Viabilità.