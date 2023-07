Mezzo etto di marjuana e 18 dosi di cocaina sequestrate dai carabinieri a Reggio Emilia

Erano seduti in gruppo sugli scalini di un condominio di Via Emilia all’Ospizio, ma alla vista dei carabinieri, che transitavano in quella zona in servizio perlustrativo, i 5 giovani hanno iniziato inspiegabilmente a dividersi tentando di evitare i controlli tanto da destare sospetti nei militari che, alla vista di quanto accadeva, si sono fermati operando i dovuti accertamenti.

Sono state così rinvenute e sequestrate 43 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di. 66 gr. e 18 involucri di cocaina per un totale di 7 grammi. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Santa Croce hanno arrestato un 25enne di origini africane, residente in provincia di Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, e denunciato altri 4 giovani stranieri di età compresa fra i 25 e i 33 anni. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È successo ieri mattina intorno alle 12:00, quando una pattuglia dei carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce, nel transitare lungo la via Emilia all’Ospizio si accorgeva della presenza di 5 giovani di origini africane tutti seduti sugli scalini di uno stabile, i quali, alla vista dei militari, iniziavano frettolosamente a fuggire in diverse direzioni: chi all’interno dell’androne condominiale chi accanto ad un autovettura parcheggiata nei pressi. I militari insospettiti, procedevano ai dovuti controlli identificando nell’immediatezza le 5 persone. Durante le operazioni di identificazione i carabinieri avvertivano un forte odore di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana provenire dall’androne del palazzo, a questo punto gli stessi, decidevano di procedere ad una ispezione dei luoghi rinvenendo nei pressi del portone d’ingresso un involucro contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in 31 dosi pronte per la per la vendita. Nelle disponibilità di uno dei soggetti veniva rinvenuta la somma di denaro per circa 800 euro suddivisa in banconote di vario taglio, 2 telefoni cellulari, nonché un’agenda riportante verosimilmente la contabilità dell’illecita compravendita. Inoltre, sotto un’autovettura parcheggiata di fronte al condominio, i militari rinvenivano una busta in cellophane contenente 12 dosi di sostanza stupefacente tipo marijuana, nella sella di una bicicletta parcheggiata accanto allo stabile veniva rinvenuto un calzino con 18 palline di cocaina, anche queste già pronte per la vendita al dettaglio.

I cinque venivano quindi condotti in caserma per procedere alla completa identificazione e alle formalità di rito. Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio ad uno dei 5 giovani, questo veniva tratto in arresto e ristretto dopo le formalità di rito presso la casa circondariale di Reggio Emilia, mentre gli altri 4 giovani venivano denunciati alla Procura reggiana.