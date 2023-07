Lavori alla rete idrica a Marano: senso unico alternato in via Gramsci e via Vignolese

A Marano sul Panaro partono i lavori di ammodernamento della rete idrica in via Gramsci e via Vignolese. Il cantiere inizierà lunedì 31 luglio e l’intervento prevede la posa di due nuove condotte con diametro di 300 e 200 millimetri.

Durante lo svolgimento dei lavori si potranno verificare brevi interruzioni della fornitura del servizio, per sospensioni prolungate gli utenti saranno tempestivamente avvisati. La viabilità subirà alcune modifiche: in accordo con l’amministrazione comunale, nel tratto interessato dal cantiere sarà istituito il senso unico alternato sia in via Vignolese sia in via Gramsci. Saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette alle abitazioni, attività commerciali, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

L’intervento a carico del Gruppo Hera, che si inserisce in un più ampio progetto di ottimizzazione della rete idrica, ha un importo stimato di 145.000 euro e avrà una durata di circa tre mesi.