In via Emilia Ospizio all’angolo con via Oberdan a Reggio Emilia, una jeep si è incendiata mentre stava marciando. Fiamme spente dai Vigili del fuoco. Con ogni probabilità si è trattato di un guasto meccanico.

L’altro incendio, a Rubiera, dove un’autovettura elettrica Renault Zoe è andata completamente distrutta. Le cause del rogo sono elettriche. Sul posto i Vigili del fuoco di Reggio Emilia.