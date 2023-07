A1 Milano-Napoli: chiuso per una notte l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio

Sulla A1 Milano-Napoli, e sul Raccordo di Casalecchio per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, con le seguenti modalità e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 31 luglio alle 6:00 martedì 2 agosto, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna;

-dalle 0:00 alle 6:00 di martedì 2 agosto per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna; Contestualmente sul Raccordo di Casalecchio sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A1 e Bologna Casalecchio.

In alternativa, saranno validi i seguenti itinerari: -a chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna città, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panicale e percorrere la Tangenziale di Bologna; -a chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna città, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi, la SS64 Porrettana e entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova per chi è diretto verso Padova, o di Bologna San Lazzaro per chi è diretto verso Ancona.