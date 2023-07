Lapam Confartigianato: lunedì 31 luglio la serata di premiazione del “Premio Giovani Imprenditori 2023” a Campogalliano

Ventinove storie di imprese a confronto, una giuria selezionata, una location suggestiva. È con questi ingredienti che si arriva alla serata finale del “Premio Giovani Imprenditori 2023”, l’evento ideato e organizzato da Lapam Confartigianato per premiare i giovani imprenditori, appunto, under 40 che gestiscono un’attività sul territorio di Reggio Emilia.

L’appuntamento con la serata di premiazione del Premio Giovani Imprenditori è per lunedì 31 luglio a partire dalle ore 18 al Best Western Hotel Modena District di Campogalliano, in via del Passatore 160.

Durante la serata le ventinove imprese selezionate verranno presentate al pubblico. La giuria, composta da imprenditori, docenti universitari e dirigenti Lapam Confartigianato, premierà i tre migliori progetti imprenditoriali. Inoltre verranno consegnati altri quattro riconoscimenti alle imprese che si sono particolarmente distinte in altrettanti ambiti: sostenibilità economica, sociale, ambientale, innovazione e digitalizzazione dei processi aziendali, visibilità online, marketing ed e-commerce e artigianalità e made in Italy. Verrà assegnato, inoltre, un premio speciale all’azienda che ha ricevuto più voti dal pubblico, che ha potuto esprimere la sua preferenza sul sito www.lapam.eu.

«Il Premio Giovani – spiega il reggiano Cristian Ronzoni, presidente del Movimento giovani Lapam Confartigianato – costituisce un’occasione di confronto, di scambio di opinioni e di crescita. La novità del 2023 è quella di valorizzare giovani capaci di esaltare il saper fare tipico del nostro Paese. Penso a quei mestieri artigiani che stanno trovando nuovo spazio grazie alla comunicazione digitale e ai social media. Saperi e prodotti apprezzati in tutto il mondo che oggi rappresentano non solo un promettente modello di business, ma una vera e propria alternativa rispetto al lavoro in ufficio».

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.