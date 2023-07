La scuola Spallanzani di Scandiano è più sostenibile

Sono terminati in questi giorni i due interventi di efficientamento energetico effettuati dal Comune di Scandiano nella scuola primaria Spallanzani e finanziati tramite bando CSE (Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica), bandi rivolti alle Amministrazioni comunali che intendano realizzare interventi su edifici: sul territorio nazionale, di loro proprietà e utilizzo.

“Si tratta di bandi per cui era necessario aderire e intervenire tempestivamente – ha spiegato l’assessore alla città sostenibile Claudio Pedroni – per i quali ci siamo mossi con grande rapidità, grazie alle competenze maturate in questi anni sui temi per noi centrali della sostenibilità. Siamo consapevoli dell’importanza del tema e dei suoi mille risvolti e sappiamo quali sono gli edifici che hanno bisogno di interventi in tal senso. Questo ci ha aiutato a cogliere l’opportunità e ad effettuare l’intervento in tempi straordinario. Voglio a tal proposito ringraziare i tecnici del comune e le aziende coinvolte”.

Nel dettaglio, sono stati sostituiti i grandi infissi della palestra e motorizzati, è stato poi effettuato il completo relamping della scuola con la razionalizzazione di illuminazione interna, esterna, di servizio e di emergenza. Il tutto a servizio della scuola, della palestra e del nido d’infanzia La Rocca (complesso adiacente) complessivo di sistemazione e miglioramemto anche delle linee elettriche di alimentazione.

Gli interventi eseguiti hanno comportato un esborso complessivo di circa 240.000 euro. I due cantieri sono stati attivi 30 giorni, entrambi avviati dopo la chiusura anno scolastico.

Seguirà, nei prossimi giorni, il tinteggio completo della palestra, la sostituzione del battiscopa, nonché la pulizia della superficie di gioco.