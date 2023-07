Due nuovi campi da padel per il centro sportivo di Concordia

È in arrivo un’altra novità per il centro sportivo di Concordia, e sarà fruibile già da settembre: sono iniziati i lavori per la realizzazione di due campi da padel, disciplina sportiva sempre più emergente.

I lavori sono stati affidati dalla UISP, gestore del centro sportivo, alla ditta Durocem di Castellarano, specializzata nel settore. La realizzazione di due campi da padel rientrava nell’offerta migliorativa presentata da UISP in occasione della gara per la gestione dell’impianto e l’investimento a carico del gestore è di 100mila €.

I due campi da padel sorgeranno al posto degli attuali campi da tennis da esterno, ormai vetusti, e l’intervento andrà ad arricchire la dotazione sportiva dell’impianto contribuendo a qualificare ulteriormente il centro sportivo.

L’area gioco sarà attrezzata con due campi da padel regolamentari di dimensioni 20 per 10 metri, dotati di erba sintetica di ultima generazione e approvata dalla FIP, vetri antisfondamento e impianto di illuminazione da 8 fari per giocare anche in notturna.

UISP prevede di eseguire i lavori nel periodo estivo per rendere fruibili i campi da settembre per l’avvio della nuova stagione sportiva 2023/24.