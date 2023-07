Bologna: più volte condannato per contrabbando, percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza

Nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno avviato specifici controlli nei confronti dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza.

Tra gli accertamenti svolti, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano si sono imbattuti in un soggetto italiano, noto alle cronache giudiziarie per essere stato al centro di importanti inchieste e processi, anche in ambito internazionale, principalmente per contrabbando e vendita illegale di tabacco.

Lo stesso, nel corso del ventennale percorso giudiziario che lo ha visto protagonista, è stato destinatario anche di provvedimenti per la confisca dei beni, tra i quali uno yacht di 28 metri, circa 8 milioni di euro su conti correnti esteri, numerosi appartamenti in Italia e all’estero, nonché auto e oggetti di lusso (comprese 2 Ferrari e orologi Rolex/Cartier).

Dai riscontri effettuati è emerso che l’interessato, dal mese di maggio 2021, figurava anche tra i soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, percepito per un importo complessivo di circa 20.000 euro.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 7-ter del D.L. n. 4/2019, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno quindi effettuato apposita segnalazione alla competente Direzione Provinciale dell’INPS per l’immediata sospensione della misura.