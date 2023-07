Bologna Estate 2023, gli appuntamenti della settimana dal 28 luglio al 3 agosto

Tra i numerosi appuntamenti del cartellone di Bologna Estate 2023, segnaliamo alcune iniziative nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto. A questo link i dettagli:

Dal 28 al 30 luglio ultimo week end di San Francesco Estate – Musica e teatro in piazza San Francesco: venerdì appuntamento con “La grande corsa verso Lupionopolis” di Peppe Voltarelli, sabato spettacolo di Tomax Teatro con “Femmina”, mentre domenica va in scena la degustazione teatrale “Tza/Tzi/Ki ricette per esploratori d’anima”, spettacolo di Manuela De Meo e Angelica Zanardi

Venerdì 28 luglio a Bolle d’Arte in piazza dei Colori, pomeriggi gratuiti con “C’era una volta…il gioco!”. A Porta Pratello SummerGround, appuntamento con “Karma clima“, un documentario di Michele Piazza e Marlene Kuntz. Al Playground dei Giardini Margherita, nell’ambito della rassegna “Libri e storie di sport”, Giorgio Comaschi presenta il suo spettacolo “Il calcio? Roba da ridere. Aneddoti, frasi celebri, episodi leggendari”

Sabato 29 luglio a Borgo di Valle (Monzuno), nell’ambito di “Che non venisse mai giorno! 2023: risonanze di borghi in festa”, Marino Lorenzini presenta il Ballo filuzziano e i Suonatori della Valle del Savena

Domenica 30 luglio ultimo appuntamento della rassegna Si Gira! con il film “Il favoloso mondo di Amelie” alla Casa Gialla Biblioteca Spina. Nell’ambito di “Sotto le stelle del cinema”, proiezione in piazza Maggiore di “Vasco-Live Roma Circo Massimo”

Lunedì 31 luglio A Castiglione dei Pepoli in Piazza della Libertà, nell’ambito di Favolando per le valli 2023, spettacolo con il giocoliere “Sebastian Burrasca”. A Villa Aldini, “La Fisamormonica verde“, spettacolo teatrale di e con Andrea Satta. Regia Ulderico Pesce

Martedì 1 agosto “La mia Geografia” concerto al Museo internazionale e biblioteca della musica, nell’ambito di (s)Nodi festival di musiche inconsuete. All’Arena Puccini, “Tre di Troppo“, di Fabio De Luigi

Mercoledì 2 agosto in piazza Maggiore, Concerto finale concorso internazionale di composizione “2 agosto”

Dal 3 al 6 agosto “Lagolandia-villeggiatura contemporanea“, esplorazione di quattro giorni, attraverso i laghi di Suviana, Brasimone, Santa Maria e Castel dell’Alpi.

Giovedì 3 agosto al CUBO, appuntamento con Irene Grandi in “Io in blues”

