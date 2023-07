A Bologna la seconda edizione del Festival della scrittura a mano “Manu Scribere”

Bologna ospiterà dal 30 settembre al 1 ottobre nella Salaborsa la seconda edizione del Festival della scrittura a mano “Manu Scribere”.

L’iniziativa, che lo scorso anno ha riscosso un notevole successo, vedrà l’intervento di qualificati relatori.

Sono ormai molte le ricerche internazionali che hanno indagato il legame neurologico fra scrittura manuale, apprendimento e costruzione della persona, sia per quanto riguarda la comprensione sia per quanto riguarda la memoria di quanto appreso. La scrittura non è solo un prodotto motorio ma un processo di apprendimento.

Il Festival si prefigge questi fondamentali obiettivi: promuovere, diffondere e difendere il valore della scrittura a mano come grande e insostituibile patrimonio dell’uomo, che trova nella scrittura la sua vera espressione unica e inimitabile. Il Festival rientra inoltre fra le attività della campagna per il riconoscimento UNESCO della scrittura a mano come patrimonio immateriale dell’umanità.

Giunto alla sua seconda edizione, “Manu Scribere” proporrà sia momenti di riflessione, attraverso incontri e convegni, sia di condivisione esperienziale, attraverso laboratori (per adulti e bambini) che si susseguiranno per tutta la durata dell’evento. Gli incontri si svolgeranno nel cuore della città di Bologna, in una delle sue location più rappresentative e coinvolgeranno personaggi di grande rilievo scientifico, culturale e artistico.

Tre convegni, quattro laboratori, un evento musicale in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla caratterizzeranno il Festival. I convegni, aperti e partecipati, mirano a sollecitare interesse e maggiore consapevolezza, in particolar modo nei formatori e nei giovani, attorno alla scrittura a mano e a mettere in evidenza il suo fondamentale ruolo pedagogico e cognitivo nello sviluppo dell’individuo. I laboratori interattivi vogliono esplorare e sperimentare il mondo della grafologia e della calligrafia attraverso esperienze interattive di psicomotricità.

Tra i relatori figura la professoressa reggiana Iride Conficono, grafologa, docente universitaria e relatrice in corsi di formazione UCIIM per docenti. Interverrà assieme alle pediatra Annarita Di Buono sul tema “La realtà infantile fra normalità e patologia”:

Iride Conficoni è l’autrice del recentissimo volume “Personaggi tra le righe”, in cui attraverso la scrittura vengono visti e analizzati letterati, pittori e musicisti.

A proposito del reggiano Ludovico Ariosto scrive che sua peculiarità è “Vivacità unita ad ambizione di riuscire e desiderio di porsi nell’ambiente con forza e intraprendenza per realizzare posizioni di valore”

La scrittura, inoltre, permette di leggere aspetti temperamentali e di carattere; così la studiosa scrive dell’autore dell’”Orlando Furioso”: il carattere si fonda su un temperamento in cui emergono vivacità e vitalità, energia e ambizione, fermezza e continuità operativa – non va dimentica che il duca di Ferrara nominò l’Ariosto governatore della Garfagnana, territorio notoriamente non tranquillo. Convivono nervosismo, inquietudini e possibile irritazione di fronte a quando può costituire motivo di turbamento od ostacolo.

In sintesi, come può essere delineato messer Ludovico attraverso la sua grafia? Ecco la risposta di iride Conficoni: “Personalità ricca e vivace, arguta, brillante e fantasiosa, portata a risentirsi e a dare significativa risonanza alle sollecitazioni, desiderosa di conseguire i propri obiettivi senza demordere, l’Ariosto ha saputo trasfondere e rappresentare nella sua opera e nei suoi personaggi l’ampia gamma delle sensazioni dettate da un variegato mondo emotivo”.

Un altro emiliano esaminato da Iride Conficoni è il musicista Giuseppe Verdi, contraddistinto – come si può rilevare attraverso la grafia – da un temperamento vivace, attivo, dotato di grande carica interiore, impetuoso, irascibile, inflessibile.

Quattordici sono gli artisti analizzati nelle oltre 160 pagine del volume, Arpeggio Libero Editrice, con prefazione di Paola Cadonici, pedagogista, psicoterapeuta e logopedista. Si va da Manzoni a Raffaello, da Listz a Rossini, da Goldoni a Tiepolo.

Di particolare utilità è il “glossario degli indici grafici del metodo morettiano”, edito in appendice.

Assai importante è la precisazione con cui Iride Conficoni, insegnante di grafologia specialistica al Seraphicum di Roma, introduce il volume. Certamente i personaggi presi in esame sono già stati consegnati alla storia e ad una cospicua bibliografica. “L’approccio qui è del tutto diverso e particolare, in quanto si intende procedere all’esame di tali soggetti da un altro punto di vista: attraverso la decodificazione prima e l’interpretazione poi della loro scrittura”.