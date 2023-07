Stanotte chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna e sulla A13

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 26, alle 6:00 di giovedì 27 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’uscita 2 Borgo Panigale e l’uscita 1 Nuova Bazzanese, verso Bologna Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Borgo Panigale, percorrere Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest e rientrare sulla Tangenziale di Bologna allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale verso Bologna, dalle 22.00 di questa sera, mercoledì 26, alle 6:00 di giovedì 27 luglio.

In alternativa si consiglia, per chi proviene da Venezia/Milano ed è diretto verso Bologna, di uscire alla stazione di Padova est sull’A4 Torino-Trieste, percorrere Corso Argentina, Corso Stati uniti e rientrare sulla A13 Bologna- Padova alla stazione di Padova Zona Industriale.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 26, alle 6:00 di giovedì 27 luglio.

Sempre sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, stanotte sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Lugo e l’allacciamento con l’ A14 Bologna-Taranto verso la stessa A14, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 26, alle 6:00 di giovedì 27 luglio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, la SP108, la SP8 e rientrare sulla A14 alla stazione di Faenza.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 ed in uscita per chi proviene da Ravenna.