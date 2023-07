Nuovi Comandanti alle Stazioni Carabinieri di corso Cairoli e di via Adua a Reggio Emilia

Si sono insediati due nuovi comandanti nelle due stazioni carabinieri del capoluogo reggiano. A determinare il loro trasferimento il Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna di Bologna che, nell’ambito delle procedure di valorizzazione delle professionalità dei comandanti di stazione, ha assegnato alla stazione carabinieri di Reggio Emilia Principale e a quella di Reggio Emilia Santa Croce due Luogotenenti che per esperienza professionale e anzianità di servizio sono stati scelti per assicurare la continuità dell’azione dell’Arma garante della prossimità con i cittadini nei due importanti presidi cittadini.

Si tratta del Luogotenente Olindo Antonio Varrata che è stato destinato al comando della stazione di Corso Cairoli in sostituzione del Luogotenente Marco Orsolini andato in pensione e del Luogotenente Antonio Orfei che, proveniente dalla stazione di Brescello che ha comandato per circa 6 anni, è stato destinato a quella di Via Adua proprio in sostituzione del collega Varrata. Il Luogotenente Varrata 49enne, sposato con due figli e laureato in relazioni internazionali, vanta un’anzianità di servizio di oltre 25 anni essendosi arruolato nel 1996. Destinato alla stazione di Ramiseto nel 1998 è stato successivamente trasferito a quella di Reggiolo per poi nel 2003 approdare al nucleo investigativo del comando Provinciale di Reggio Emilia. Quindi è stato destinato alla stazione di Sant’Ilario d’Enza quale vicecomandante per poi nel 2008 assumere il comando della stazione di via Adua che ha retto sino all’odierno nuovo incarico che lo vede per l’appunto essere il comandante della stazione di Corso Cairoli.

In sua sostituzione in via Adua, nell’ottica di valorizzazione delle professionalità di tali incarichi, è stato assegnato quale comandante il Luogotenente Orfei 55enne, originario della provincia dell’Aquila, sposato con due figli. Orfei, arruolatosi nel 1993, vanta un vasto bagaglio professionale grazie all’esperienza maturata in circa 30 di servizio attivo nell’Arma dei carabinieri prevalentemente svolto in Calabria (per ultimo quale comandante della stazione di Careri (RC) e in precedenza per diversi anni al Nucleo investigativo di Reggio Calabria). Nel 2016 è giunto in terra reggiana venendo assegnato quale comandante della stazione di Brescello. Ora la nuova e importante assegnazione che lo vedrà operare quale comandante nella stazione urbana di Reggio Emilia Santa Croce. A Brescello in attesa della nuova designazione la continuità dell’azione di comando sarà assicurata dal naturale sostituto di Orfei. Il Comandante Provinciale Andrea Milani, nel corso di un incontro con i due nuovi comandanti dei presidi cittadini, nell’augurare loro buon lavoro, ha espresso sentimenti di plauso per gli importanti incarichi a loro assegnati sottolineano l’importanza del ruolo sociale svolto dai Carabinieri. Questo il valore dell’Arma: l’immagine dello Strato amico che interviene nel momento di bisogno dei cittadini.