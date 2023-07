Kerakoll, leader a livello mondiale nel settore dell’edilizia, diventa B Corp

Kerakoll, Società Benefit leader nell’edilizia sostenibile e top player del settore a livello mondiale, annuncia di essere tra le prime aziende del settore a diventare B Corp.

L’ottenimento della certificazione B Corp è una pietra miliare nel percorso ESG di Kerakoll che rappresenta l’evoluzione da una tradizione basata sul green building a un nuovo modello d’impresa in cui il business è forza positiva per generare valore economico, sociale e ambientale.

Un tassello ulteriore nel percorso evolutivo di Kerakoll, raggiunto con l’affiancamento di NATIVA, dopo la trasformazione nel settembre 2021 in Società Benefit, attraverso l’integrazione nel proprio oggetto sociale di finalità specifiche di beneficio comune per la società e per l’ambiente da perseguire insieme agli obiettivi economici.

Nel percorso di certificazione è stato considerato l’impatto generato dal Gruppo nel suo complesso, con il coinvolgimento attivo di 11 Paesi in cui Kerakoll è presente e sulla base delle cinque aree oggetto della valutazione: persone, governance, comunità, ambiente, clienti. Tra gli aspetti virtuosi emersi dall’assessment B Corp di Kerakoll:

i sistemi di governance basati su principi di etica e trasparenza.

il benessere delle persone (condizioni di lavoro, salute e sicurezza, ingaggio e soddisfazione delle persone),

le opportunità di crescita (cultura fondata sul merito e pari opportunità, turnover inferiore al 2%)

l’impegno costante a supporto di enti no-profit delle comunità in cui Kerakoll opera, lo screening e la valutazione dei fornitori e partner rispetto a pratiche sociali e ambientali

il rispetto delle risorse naturali secondo principi di economia circolare, come l’utilizzo di materiali riciclati, il ripristino paesaggistico e il ricorso ad energia da fonti rinnovabili

la riduzione dell’uso di sostanze chimiche e basse emissioni VOC (Volatile Organic Compound)

l’eco-progettazione dei prodotti e la logistica sostenibile attraverso l’utilizzo di sistemi di trasporto intermodale.

La certificazione B Corp – rilasciata dall’ente internazionale B Lab – rappresenta il riconoscimento alle organizzazioni che si impegnano a rispettare alti standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità, operando al fine di migliorare, in modo misurabile, il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità di riferimento e l’ambiente, di evolvere continuamente le proprie pratiche e processi e di perseguire una cultura basata sull’inclusione e la rigenerazione.

Ad oggi, sono 240 le aziende italiane certificate B Corp, mentre a livello mondiale lo stesso percorso è stato completato da oltre 7000 imprese.

“Siamo orgogliosi di essere tra le B Corp più grandi d’Italia e tra le prime aziende del settore edilizio a entrare a far parte di un movimento globale di leader che si muovono verso la stessa direzione – ha dichiarato Fabio Sghedoni, Vice Presidente di Kerakoll. Il risultato testimonia il nostro impegno a promuovere una cultura aziendale basata sui pilastri ESG, oltre al nostro desiderio di essere un catalizzatore di cambiamento nel nostro settore. Vogliamo dimostrare che è possibile costruire un futuro migliore, in cui la realizzazione di progetti aziendali di sviluppo sia in armonia con l’ambiente circostante e il benessere delle nostre persone e delle comunità in cui operiamo”.

Eric Ezechieli, co-founder di NATIVA, Regenerative Design Company che supporta le aziende in una radicale evoluzione verso modelli economici rigenerativi e che ha affiancato Kerakoll in questo percorso di sostenibilità, ha dichiarato: “Mettere la sostenibilità al cuore della propria strategia è un imperativo e una sfida per tutte le aziende. La sfida è ancora più grande in settori produttivi complessi come quello dell’edilizia. Ci congratuliamo con Kerakoll per il grandissimo impegno che azionisti, management e tutto il team di lavoro, in tutto il mondo, hanno profuso negli anni per innovare strategicamente verso la sostenibilità, raggiungendo risultati concreti. Siamo certi che il percorso continuerà nei prossimi anni e che molte altre aziende saranno ispirate a muoversi nella stessa direzione.”