Altro maxi sequestro di droga da parte della Polizia di Stato a Bologna

In seguito ad altre operazioni antidroga contro la criminalità albanese, l’attività investigativa della Squadra Mobile di Bologna è arrivata ad un’altra svolta qualche giorno fa, quando in una zona residenziale della città ha concentrando le proprie attenzioni su un soggetto albanese di 29 anni che, uscito di casa, si è incontrato con un connazionale 28enne, sulla cui auto sono stati trovati 5 kg di cocaina in altrettanti panetti.

Il resto della droga è stato rinvenuto a casa del 29enne e in un’altra abitazione della zona nelle sue disponibilità: 32 kg di cocaina e 440 kg di hascisc suddivisi in panetti. Gli agenti hanno trovato anche una pistola senza matricola con 6 cartucce in canna e altre 22 munizioni, oltre a denaro contante per 61mila euro.

I due albanesi sono stati arrestati, non si escludono ulteriori sviluppi dell’indagine.

Dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Un’operazione importante che arriva pochi giorni dopo quella in Bolognina e che testimonia la volontà e la capacità delle istituzioni di intervenire in modo deciso per contrastare lo spaccio di droga in città. Voglio ringraziare la Questura e tutti gli agenti intervenuti, è importante continuare in questa direzione”.