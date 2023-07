A San Bartolomeo la prima edizione del festival rurale intorno al Cirque Bidon

Spettacoli, performance, concerti, mercatini e l’esibizione serale del Cirque Bidon, la storica compagnia circense francese che si sposta su carrozze trainate da cavalli. Sono gli ingredienti di Circo nel Fieno, festival rurale intorno al Cirque Bidon in programma dal 26 al 29 luglio nella suggestiva cornice di San Bartolomeo, a ridosso delle colline reggiane. Una proposta di Circolabile e Sanba aps, realizzata con la collaborazione di diverse organizzazioni culturali e tante realtà del territorio, e il sostegno di Comune di Reggio Emilia.

Ogni sera alle ore 21.30 andrà in scena “Chacun ses rêves – A ciascuno i suoi sogni”, la nuova creazione del celeberrimo Cirque Bidon, una delle compagnie che ha contribuito alla nascita del circo contemporaneo italiano ed europeo. Insieme al fondatore François Rauline, il mitico “Papa Bidon”, in pista ci saranno acrobati, giocolieri e clown, protagonisti di un viaggio poetico in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla liricità. Uno spettacolo realizzato con pochissimi mezzi, minimi giochi di luce, nessun effetto speciale o attrezzatura sofisticata, eppure coinvolgente e pieno di fascino. A rendere ancora più magica l’atmosfera saranno le musiche, composte per lo spettacolo ed eseguite in scena dal vivo dagli artisti. “Chacun ses rêves” è prodotto da Cirque Bidon con Teatro Necessario Circo – centro di produzione di circo contemporaneo. I biglietti sono in vendita online su Vivaticket e sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

In occasione dell’arrivo del Cirque Bidon a San Bartolomeo nasce Circo Nel Fieno, il festival “a chilometro zero” che prevede spettacoli gratuiti, laboratori, incontri con gli artisti, performance, concerti, gite per i ragazzi dei campi estivi, feste e mercatini handmade e dei produttori locali. Tra i tanti eventi in programma, mercoledì 26 luglio (ore 19) va in scena “Il carretto di Mamma Oca”, spettacolo di narrazione con Chiara Ticini e Lucia Donadio, a cura di Teatro dell’Orsa. Giovedì 27 (ore 17.30) l’appuntamento è con la lettura animata de “L’Isola di Gino” a cura dell’autrice Valeria Pisi, seguita dagli spettacoli “In Bilico” (ore 19) con Rosita Lioy e “Masquerade Mask” (ore 20) a cura di Fraternal Compagnia. Venerdì, dopo il laboratorio con gli animali “Una mano, una zampa: un’amicizia preziosa” (ore 17:30) a cura di Arca in Movimento, alle 19 è in programma lo spettacolo di fachirismo e mangiafuoco “Mr. Maraviglia” di Wanda Circus. Dalle 19.30, “CoccolAsino”, attività di relazione e conoscenza dell’asino nel recinto, a cura dell’asineria didattica Asini di Reggio Emilia. Non mancherà la musica, con il concerto rock’n’roll di Crossover Band (ore 20) e il djset organizzato dal gruppo Civico 148 (dalle 23).

Sabato 29 si parte già al mattino (ore 9.30) con “L’armonia dell’insieme”, lezione di Hatha yoga con Erika Nasi di Studio yoga Samgha, per proseguire (ore 11) con “Equi-Libri”, letture a tema circo alla casetta del bookcrossing a cura di Sanba aps. Al pomeriggio (dalle 16.30) l’appuntamento è con “Spazio circo”, laboratorio di circo gratuito a cura di Circolabile, e con “Wooden Park”, divertenti giochi in legno e di una volta, a cura dei ragazzi del Polo Giovanile Insieme Si Può. A seguire (ore 17) la performance di danza contemporanea “Tappeto condiviso” a cura di YOUZ e “Disegni in libertà”, laboratorio di disegno libero sulle suggestioni del Cirque Bidon. Alle 18.30 va in scena lo spettacolo di teatro di figura per l’infanzia “Le stagioni della nonna” di e con Giulia Di Meco e Giorgia Forno, a cura di Fornodimeco – Traverso Teatro, e alle 20 lo spettacolo di clown “Brusco” con Andrea Menozzi, a cura di Circolabile. Gli spettacoli (a eccezione del Cirque Bidon) sono tutti con entrata a offerta libera.

Tutte le sere sono previsti (dalle 17) un angolo ristoro con servizio bar, aperitivi e cene a cura della parrocchia di San Bartolomeo e (dalle 17.30) il mercato dei produttori e dell’artigianato locale. Il programma completo ed eventuali aggiornamenti sono disponibili sui canali social di Sanba aps (Facebook sanbartolomeo42123 e Instagram sanba.aps).

Circo nel Fieno è il festival rurale ideato da Sanba aps e Circolabile, in collaborazione con Arca in Movimento, Teatro dell’Orsa, Wanda Circus, Asineria didattica asini R.E, Studio Yoga Samgha Asd, Traverso Teatro, Cinqueminuti Associazione Culturale, Natiscalzi DT, Tutti Matti per Colorno, Cirque Bidon, Teatro Necessario, Unità Pastorale Santa Maria degli Angeli, Civico148, Fraternal Compagnia, Crossover Band, con il sostegno degli Assessorati alla Partecipazione e alla Cultura del Comune di Reggio Emilia, TorrCaffè, Bertolini Carburanti, La Meccanica.