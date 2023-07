Trolley rubato a turista americano recuperato grazie alla Polizia Ferroviaria di Bologna

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, nel corso dei potenziati controlli connessi all’esodo estivo, ha identificato nella stazione centrale di Bologna un cittadino albanese noto agli operatori come soggetto dedito a furti in ambito ferroviario.

Nel corso del controllo, nonostante lo stesso affermasse che il trolley che aveva nella disponibilità fosse di sua proprietà, il cartellino appeso alla maniglia, riportante due nomi statunitensi ed un indirizzo di Cincinnati (Ohio) destava perplessità nel personale operante, che procedeva con accertamenti più approfonditi.

Nello specifico il personale della Polfer, sapendo che una delle mete predilette dai turisti statunitensi è la città di Firenze, contattava i colleghi toscani, i quali confermavano che poco prima, presso gli uffici della Polizia Ferroviaria della stazione di Firenze Santa Maria Novella, un cittadino americano residente a Cincinnati aveva sporto denuncia di patito furto del proprio trolley, presumibilmente avvenuto tra le stazioni di Bologna e Firenze.

Il personale di polizia procedeva quindi a denunciare in stato di libertà il cittadino albanese e, poco dopo, restituiva il bagaglio rubato alla famiglia americana che nel frattempo aveva fatto ritorno a Bologna. I cittadini americani ringraziavano il personale operante e si complimentava con loro per l’efficienza e la disponibilità dimostrata.