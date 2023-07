San Felice sul Panaro: giovedì 27 luglio si conclude “E…state nei parchi”

Giovedì 27 luglio a Pavignane di San Felice sul Panaro, alle 21, musica anni ’70-’80-’90 con i Pentium e distribuzione di gnocco fritto, vino e birra. Si conclude così “E…state nei parchi”, che dal 26 maggio al 27 luglio ha portato centinaia di cittadini a trascorrere serate in allegria tra musica e gastronomia nelle aree verdi cittadine. Un grande successo per una manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con associazioni e volontari cittadini e con il patrocinio del Comune di San Felice.