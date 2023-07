Mundus torna a Scandiano con Raiz che canta Sergio Bruni

Il secondo appuntamento di Mundus 2023 a Scandiano, il 27 luglio, vede in scena uno degli artisti più in voga di questo momento, diviso tra cinema e musica, Raiz porterà in scena insieme ai Radicanto un sentito omaggio alla canzone napoletana di Sergio Bruni.

RAIZ è un’artista poliedrico che viaggia tra musica e cinema. Leader e voce degli Almamegretta, ha portato avanti negli anni vari progetti personali e numerose collaborazioni (dai Massive Attack a Fausto Mesolella a Lucariello, autori insieme di “Aria”, brano simbolo della stagione finale della serie televisiva Gomorra).

Negli ultimi anni si è affermato anche come attore recitando in vari film (Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros e Mixed by Erri di Sidney Sibilia) e fiction (I Bastardi di Pizzofalcone e la serie del momento Mare Fuori dove interpreta il ruolo di don Salvatore Ricci).

A febbraio 2023 è uscito il suo nuovo album Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte dedicato a Sergio Bruni ed arrangiato da Giuseppe De Trizio, che presenta insieme alla band con cui collabora da anni, i Radicanto, composta da Gennaro Della Volpe, in arte Raiz; Giuseppe De Trizio chitarra classica, arrangiamenti; Adolfo La Volpe chitarra classica, chitarra portoghese; Giovanni Chiapparino fisarmonica; Francesco Corrado De Palma cajon, darabouka, percussioni e Giorgio Vendola contrabbasso.

Nelle parole di Raiz: “Un concerto accorato, tra narrazione e suono, dedicato alla musica scritta e interpretata da Sergio Bruni, è un’idea che accarezzavo da anni. Le sue canzoni hanno accompagnato per un paio di generazioni la mia storia familiare e dunque omaggiando il grande artista avrei preso spunto per un tributo al mondo che mi ha generato e regalato i mezzi per esprimermi. Amo tutta la musica classica napoletana, eppure Sergio Bruni mi muove un battito di cuore in più.”

Ingresso unico €12,00

