Mercoledì 26 luglio a Villa Segrè di Casalgrande serata Young dedicata a Shakespeare

Prosegue la terza edizione dell’Aria Aperta Teatro Festival con la seconda serata YOUNG, sezione del festival dedicata a spettacoli rivolti in particolare alla fascia d’età che va dagli adolescenti ai giovani adulti, ma perfetti anche per un pubblico adulto.

“La serata del 26 luglio è dedicata a William Shakespeare. Abbiamo programmato due spettacoli che utilizzano un linguaggio coinvolgente, innovativo e contemporaneo che integra anche i nuovi media, come i cellulari. Questa scelta è stata fatta perchè vogliamo portare in scena e mostrare alle giovani generazioni come le vicende raccontate e le parole di un grande drammaturgo della storia teatrale siano ancora estremamente attuali.” Così spiega Enrico Lombardi, direttore artistico.

Alle 20:00 si esibirà Barbara Alesse con Shakespeare Dalla A Alla Z, uno spettacolo che gioca con il pubblico raccontando il mondo di Shakespeare. Le opere di Shakespeare sono conosciute da tutti… ma cosa sappiamo di lui e della sua vita? Uno spettacolo interattivo che tra risate, giochi e improvvisazione, ci riporta indietro nel tempo e ci racconta i lati meno noti di William Shakespeare.

La serata proseguirà alle 21:30 quando saliranno sul palco gli attori della compagnia piemontese Cabiria Teatro e porteranno in scena la loro interpretazione dello spettacolo Romeo E Giulietta Opera Ibrida nel quale la famosa opera Shakespeariana viene raccontata in chiave contemporanea anche attraverso l’uso dei telefoni cellulari. Oggi, in che mondo vivrebbero Romeo e Giulietta? Gli autori del testo hanno cercato di immaginare la vicenda shakespeariana ai giorni nostri. Uno spettacolo che dovrebbero vedere tutti: gli adolescenti, ma soprattutto gli adulti. E’ necessario portare smartphone e cuffie auricolari. Lo spettacolo è consigliato dai 14 anni in su.

Come lo scorso anno, al festival è possibile cenare o fermarsi a bere qualcosa dopo lo spettacolo grazie all’organizzazione di punti ristoro che apriranno ogni sera alle 19:30.

Dopo lo spettacolo sarà possibile partecipare al progetto Aria Aperta Audience, gestito da un gruppo di giovani volontari dagli 11 ai 30 anni, che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

In caso di pioggia gli spettacoli in programma a Casalgrande si svolgeranno presso il teatro Fabrizio De Andrè in piazza Ruffilli 1 a Casalgrande.

Per informazioni è possibile contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org

Per vedere il programma completo del festival si può visitare il sito www.quintaparete.org.