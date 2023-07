I carabinieri sventano furto in appartamento a Bologna. Recuperata refurtiva per 50mila euro

Nella notte di domenica 23 luglio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno impedito un furto in appartamento in zona Murri. E’ successo alle ore 03:35, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver notato delle persone sospette sul pianerottolo condominiale di un palazzo situato in via Beniamino Gigli.

Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono recati sul posto e quando sono arrivati davanti l’edificio, hanno visto un soggetto di sesso maschile e dall’aria sospetta che sostava sul ciglio della strada. Alla vista dei Carabinieri, il “palo” e i suoi complici sono riusciti a dileguarsi. I Carabinieri hanno recuperato cinque borsoni neri che si trovavano appoggiati per terra, nei pressi di una siepe situata accanto al palazzo. All’interno dei borsoni, sono state trovate delle stoviglie d’argento, accessori per abbigliamento, orologi e gioielli vari. Gli accertamenti successivi hanno appurato che gli oggetti provenivano da un furto che una batteria di ladri aveva perpetrato in un appartamento, situato al secondo piano del palazzo di via Beniamino Gigli, in uso a una coppia di italiani che in quel momento si trovava in vacanza.

La coppia, rintracciata dai Carabinieri, è rientrata a Bologna per quantificare i danni. La refurtiva del valore complessivo di circa 50.000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari.