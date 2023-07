Carpi: la stella Anastasya Petryshak riporta la classica in città

“CarpiInMusica” riprende oggi – lunedì 24 luglio – dalla classica: nel cortile d’onore del Palazzo dei Pio è in programma l’attesa esibizione della violinista ucraina Anastasiya Petryshak, accompagnata al pianoforte da Lorenzo Meo. La serata, quinto appuntamento di “CarpInClassica”, si avvale della partecipazione dell’associazione “Mriya Ucraina” e propone un programma che spazia da Debussy a Ravel passando per Corigliano e Saint-Saens.

La Petryshak, classe 1994, è considerata una tra i violinisti più acclamati della sua generazione. Di lei, il grande Salvatore Accardo (che è stato suo maestro) dice: «Anastasiya è una violinista di grande talento in possesso di una intonazione perfetta, un suono molto affascinante, una tecnica brillantissima ed una musicalità pura ». Nel 2018 Petryshak incide il suo primo cd “Amato Bene” con Sony Classical, registrato con “Gli Archi dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia” suonando sullo Stradivari “Il Toscano”. La collaborazione con Sony continua nel 2023 con il secondo disco, “Ange Terrible”, incentrato sulle musiche francesi del Novecento. Tra le collaborazioni spiccano quelle con il maestro Andrea Bocelli e con direttori di fama internazionale del calibro di Vasily Petrenko, Michel Tabachnik, Gianluigi Gelmetti, Luigi Piovano, Giuseppe Finzi e Miguel Salmon del Real. Ha suonato nei più importanti teatri al mondo ed è stata protagonista di molti documentari e programmi televisivi per Cbs e Rai, tra cui il “Concerto di Natale” nella basilica superiore di San Francesco ad Assisi e il Festival di Sanremo.

A Carpi avrà al suo fianco il pianista e compositore italiano Lorenzo Meo, con cui collabora dal 2014. Come solista Meo ha debuttato eseguendo il secondo concerto di Rachmaninov Op. 18 e il concerto K.491 di Mozart per piano e orchestra. Tiene concerti in prestigiose sale tra le quali Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Palazzo del Quirinale, il Politeama Garibaldi di Palermo e l’Auditorium de la Cité de la musique et de la danse di Strasburgo. Impegnato nella divulgare la musica contemporanea, è dedicatario di varie composizioni che propone in anteprima in rassegne specialistiche.

Il concerto di lunedì inizia alle 21:30: ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.