A Montegibbio domenica inaugura l’area giochi “Alfredo Toni”

Si aggiunge un importante tassello all’opera di valorizzazione di Montegibbio: sarà infatti inaugurata domenica prossima, 30 luglio a partire dalle ore 18:30, la nuova area giochi intitolata ad Alfredo Toni. Installazione di cui lo stesso Toni, che ha dato tutto sé stesso per rendere Montegibbio non solo un luogo bello, ma anche una comunità, sarebbe particolarmente fiero.

In suo nome e nel suo ricordo a cui tante persone sono legate, il Circolo Boschetti Alberti, di cui è stato socio fondatore e che ha in gestione tutta l’area del Castello, continua la sua opera con numerose iniziative di promozione e aggregazione.

Tra queste l’Area Giochi Alfredo Toni realizzata con il contributo di persone, famiglie ed aziende del territorio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale che sarà presente all’inaugurazione. Una parte del parco a misura dei più piccoli, con una bacheca personalizzata e giochi a loro disposizione, tra cui un’altalena e una torretta con tetto e scivolo.

Alfredo Toni nasce a Sassuolo il 17 maggio del 1962 e muore a Modena l’8 maggio del 2021 di Covid, ma vive ancora nel cuore e in ogni angolo di Montegibbio, di cui ne ha creato l’identità, e della gente che lo ha conosciuto. Al motto del “facciamo una grande festa, perché stare insieme è bello” e con quel sorriso di chi riusciva a far sentire subito tutti a casa, ha dedicato tutte le sue energie a numerose iniziative volte alla promozione del castello, alla manutenzione del parco, al recupero della chiesa e delle strutture adiacenti (è stato anche amministratore e membro del consiglio della parrocchia di San Pietro di Montegibbio).

Rispettoso delle tradizioni che ha sempre cercato di recuperare e valorizzare, ha saputo coinvolgere in diverse occasioni enti, associazioni locali e nazionali, spesso in collaborazione con l’amministrazione comunale, rendendo Montegibbio allegro e accogliente, proprio come lui. E quello che ha seminato continua a crescere grazie a chi ne ha raccolto il testimone, sostenuto dalla comunità di cui ha fondato le radici.