Fugge all’alt dei carabinieri e viene fermato dopo incidente, denunciato con patente scaduta e senza assicurazione

Veniva notato con fare sospetto a bordo della sua autovettura in località Calerno nei pressi dell’ufficio Postale, dai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza che stavano eseguendo un servizio perlustrativo, i quali, nell’avvicinarsi per effettuare un controllo, l’uomo, un 53enne reggiano, ignorando l’alt dei militari, si dava alla fuga.

Dà qui ne scaturiva un inseguimento dei militari, durante il quale, il 53enne in fuga, tamponava anche un’autovettura, proseguendo la sua corsa. I militari raggiunto l’uomo, che con fare aggressivo continuava invano ad opporre resistenza, riuscivano a bloccarlo e a condurlo in caserma. A seguito degli accertamenti svolti appuravano che lo stesso, era alla guida della sua autovettura fra l’altro senza patente, in quanto scaduta, il veicolo risultava privo della copertura assicurativa obbligatoria, inoltre, si rifiutava di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Per questi motivi con le accuse di resistenza a un pubblico ufficiale e rifiuto dell’accertamento in stato di ebbrezza, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 53enne residente in un comune della bassa reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

E’ accaduto l’altro ieri mattina intorno alle ore 9.00 in località Calerno nelle vicinanze dell’Ufficio Postale.