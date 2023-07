Sabato 22 Avis Campogalliano festeggia i 65 anni con ‘Volavis’

L’AVIS comunale di Campogalliano festeggia i suoi 65 anni con un evento originale all’interno della tradizionale Fiera di Luglio. Sabato 22, al Parco Tien An Men, la serata inizierà con la premiazione dei donatori benemeriti e con un aperitivo insieme al bar La Villa e si concluderà con il concerto dei DAFF.

Ma il momento clou della festa sarà alle ore 20 in Piazzale Allende dove l’AVIS propone ‘VOLAVIS’, il volo in mongolfiera, donando a cittadini e ospiti della fiera l’opportunità particolare di vedere il territorio campogallianese dall’alto.

Gli organizzatori spiegano che la mongolfiera salirà all’incirca di 30 m per poi scendere, con un volo della durata di circa 5/8 minuti, con la portata massima di 200 kg, max tre persone. L’iniziativa ha riscosso un tale successo che praticamente i posti sono esauriti. Al momento non è possibile accettare altre prenotazioni, non è però da escludere che sabato sera, direttamente in loco, si liberino posti.

Per informazioni si può telefonare al numero 335.1420381.

“Un’idea che ci è venuta – spiega la Presidente AVIS Campogalliano Maria Silvia Lugli – pensando ai palloncini che usiamo sempre nelle nostre iniziative, colorati, leggeri, simbolo di gioia e di libertà, che danno senso di appartenenza, Con la Mongolfiera abbiamo pensato di andare oltre i palloncini mantenendone i valori che rappresentano. Una occasione di condivisione, anche grazie alla preziosa collaborazione del Comune, un’esperienza che vorremmo rimanesse nella memoria collettiva associata all’AVIS e al nostro 65esimo anniversario”.

Paola Guerzoni, sindaca di Campogalliano aggiunge: “Voglio ringraziare AVIS per la sua preziosa attività di questi 65 anni e per la scelta di condividere questo momento di festa con l’intera comunità campogallianese. Un ringraziamento sincero e speciale va a tutti i donatori di sangue che, da sempre, sono l’esempio del volontariato più autentico e altruista”.