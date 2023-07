Renzi “Primi scricchiolii nel Governo, si sta rimangiando tutto”

ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude una settimana in cui il Governo ha mostrato i primi significativi scricchiolii. Ma la cosa più incredibile è vedere come Giorgia Meloni riesca a rimangiarsi tutto. La Premier ha cambiato idea sull’Euro, sulla Nato, su Putin, sulle trivelle, sul PNRR, sull’immigrazione. Adesso anche sul fisco”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News.

“E’ passata sotto silenzio la decisione di inserire dentro la Legge Delega Fiscale una sorta di prelievo forzoso. Nel luglio del 2015, esattamente otto anni fa, Giorgia Meloni scrisse per molto meno un tweet accusandomi di pagare il pizzo alla lobby delle banche – aggiunge -. Oggi io potrei replicare alla Meloni usando parole molto più dure. Invece in modo civile ho fatto questo video che è girato molto sui social nei giorni scorsi ma che nessun TG, nessuno, ha voluto rilanciare. Perchè? Perchè nessuno vuol far vedere come la Meloni e Salvini sulle tasse stiano perdendo la partita. Io penso che se la destra vuole essere una seria destra di governo deve abbassare le tasse. Non lo sta facendo. E soprattutto nessuno parla più di fisco, chissà perchè”.

