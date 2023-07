Minaccia un giovane per sottrargli il monopattino, arrestato a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, una pattuglia delle Volanti impegnata nell’attività di controllo del territorio, mentre percorreva viale Timavo, notava delle persone discutere. Tra le persone coinvolte, gli operatori della Volante riconoscevano un 27enne già noto alle forze di Polizia, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche che, alla vista degli operatori iniziava a inveire contro di loro e ad agitarsi cercando di evitare il fermo di polizia. Gli operatori delle Volanti mettevano in sicurezza il 27enne e ascoltavano i testimoni.

In particolare, un 22enne residente a Reggio Emilia raccontava che, poco prima, mentre transitava in via dei Mille a bordo del suo monopattino, era stato raggiunto dal 27enne, il quale afferrava il manubrio del monopattino e gli urlava di lasciargli il velocipede minacciandolo e strattonandolo. Inizialmente, il 22enne cercava di trattenere il monopattino, ma vedendo che il 27enne impugnava una tenaglia lasciava il monopattino. Tuttavia, il 27enne continuava a minacciarlo e a inveire contro di lui. La giovane vittima, pertanto, urlava in cerca di aiuto e di lì a poco arrivano il padre della vittima e la pattuglia delle Volanti che soccorrevano il ragazzo e mettevano in sicurezza il 27enne.

Al termine dei necessari accertamenti, il 27enne presunto reo, con precedenti per reati contro il patrimonio, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentata rapina aggravata e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio. Inoltre, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di resistenza a P.U. e per porto di armi e/o oggetti atti ad offendere.