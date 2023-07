Leclerc il più veloce nelle libere in Ungheria, Red Bull indietro

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La Ferrari di Charles Leclerc chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria sul tracciato di Nepliget, a Budapest. Il pilota della rossa è stato il più veloce, in 1’17″686, precedendo la McLaren di Lando Norris (+0″015) e la Renault di

Pierre Gasly (+0″232). Fuori dalla top ten le due Red Bull: Max Verstappen ha chiuso undicesimo, per alcuni problemi alla batteria della RB19, Sergio Perez diciottesimo. Proprio Perez, nella prima sessione del mattino, disputata sul bagnato, era finito a muro, causando bandiera rossa. Fuori pista e altra interruzione anche per la Ferrari di Sainz. Davanti a tutti aveva chiuso George Russell con la Mercedes (1’38″795) precedendo la McLaren di Piastri, dietro di tre decimi, e l’Aston Martin di Stroll, mentre Leclerc aveva terminato settimo. Domani mattina, a Budapest, la terza sessione di libere scatterà alle 12.30. Alle 16 le qualifiche.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).