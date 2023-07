Anche a Reggio Emilia la Carta Dedicata a te, prepagata elettronica per l’acquisto solidale

Anche Reggio Emilia viene attivato il servizio Carta dedicata a te, un’iniziativa promossa dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, finalizzata all’emissione di una carta di pagamento elettronica, prepagata, nominativa, su cui verrà caricato il valore di 382,50 euro per l’anno 2023, con finalità di acquisto solidale.

Nel comune di Reggio Emilia l’elenco dei beneficiari-aventi diritto include oltre 1.800 nuclei famigliari.

COME SI OTTIENE LA CARTA DEDICATA A TE – Per ottenere la Carta di acquisto solidale non è necessario presentare alcuna domanda, poiché le liste dei beneficiari sono state predisposte direttamente da Inps sulla base della sussistenza del requisito economico indicato nelle Dsu, Dichiarazione sostitutiva unica, compilate per la richiesta dell’Isee.

I beneficiari sono stati individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto:

iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione Isee ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro.

Dal beneficio sono esclusi tutti i soggetti che stanno usufruendo di altri sostegni governativi.

LA COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI – I soggetti aventi diritto, a partire dal 24 luglio riceveranno una comunicazione direttamente sull’App IO con il codice identificativo della carta assegnata. Serve quindi controllare che l’app sia aggiornata e che le notifiche siano attive.

Chi non ha la App IO, può scaricarla dall’App store o dal Play Store. Per maggiori informazioni: www.io.italia.it/

IL RITIRO DELLA CARTA NEGLI GLI UFFICI POSTALI – Il beneficiario potrà ritirare fisicamente la propria Carta recandosi presso qualunque Ufficio postale della città presentando: la comunicazione ricevuta tramite App IO con il codice identificativo della Carta assegnata; un documento di Identità in corso di validità; il Codice fiscale/Tessera sanitaria.

DOVE E COME UTILIZZARE LA CARTA – La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e dovrà necessariamente essere utilizzata per un primo acquisto entro e non oltre il 15 settembre 2023, pena la non fruibilità della stessa e la decadenza dell’intero beneficio. La Carta si attiverà automaticamente al momento del primo pagamento effettuato, che potrà avvenire fin dal momento del ricevimento della stessa.