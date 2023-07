Aggiornamento della situazione a seguito dell’incendio di via Folloni a Reggio Emilia

A causa dell’incendio provocato da un guasto in corso di accertamento nel locale contatori elettrici, la scala del civico 20 di via Folloni da mercoledì 19 luglio è senza elettricità e senza scarichi fognari. I 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 23 locati, non sono pertanto utilizzabili.

Acer Reggio Emilia ha attivato tutte le imprese necessarie per la messa in sicurezza dell’edificio, il ripristino degli impianti danneggiati e il recupero della piena funzionalità dell’edificio e degli alloggi. L’esecuzione dei lavori richiederà un periodo di tempo stimato in 20/30 giorni.

Acer Reggio Emilia ha assicurato il patrimonio immobiliare pubblico gestito. E’ stato quindi aperto il sinistro e nei prossimi giorni i tecnici provvederanno ad una quantificazione dell’ammontare dei danni.

I 23 alloggi di edilizia residenziale pubblica sono abitati complessivamente da 44 persone.

Per la notte di mercoledì 19 luglio, alcune famiglie hanno trovato un’autonoma sistemazione presso parenti e amici; per tutte le altre famiglie Acer Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia hanno trovato una sistemazione presso l’Ostello della Ghiara, Caritas e un hotel di Reggio Emilia.

Alcune famiglie hanno raggiunto le destinazioni assegnate con la loro auto, mentre per le altre la Protezione Civile ieri ha organizzato un mezzo tramite il servizio di trasporto pubblico Seta.

Acer, su mandato del Comune di Reggio Emilia, sta lavorando per garantire una sistemazione a 15 nuclei famigliari anche per i prossimi giorni, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune capoluogo e ASP Reggio Emilia Città delle Persone.

Acer Reggio Emilia e Comune di Reggio Emilia ringraziano il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Municipale, Ausl Reggio Emilia per la tempestività dell’intervento e la generosa disponibilità.