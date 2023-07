Plauso di Confesercenti per il successo dell’operazione antidroga della Questura di Bologna

Confesercenti Bologna plaude con forza al successo dell’operazione contro lo spaccio di droga messa a segno con 21 arresti dagli agenti della Questura di Bologna nel Quartiere della Bolognina, come in quelli del Navile, del Pilastro e di San Donato.

Erano ormai anni che si succedevano le denunce di privati cittadini e di tanti, tantissimi commercianti di queste zone della città di Bologna. Denunce che parevano essere rimaste inascoltate. Voci nel deserto che gridavano mentre sotto i portici, negli androni dei palazzi e (come scopriamo adesso) anche nelle cantine in disuso dei condomini proliferava lo spaccio di sostanze stupefacenti di ogni tipo, generando degrado e via vai di personaggi ambigui e non certo dediti al miglioramento dell’economia e della convivenza cittadine.

Ormai era da anni che sotto le Due Torri non si vedeva una Questura e un Questore come la dott.ssa Isabella Fusiello, scendere con così convinzione in prima linea nella lotta alla microcriminalità e ai spaccio di droga.

Un segnale forte di attenzione alla Bolognina e di presenza delle istituzioni che Confesercenti auspica rimanga costante nel tempo.