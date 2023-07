Maranello, palestre comunali: domande per l’utilizzo

Il Comune di Maranello mette a disposizione di società e associazioni sportive le palestre comunali per l’utilizzo in orario extrascolastico. La concessione è prevista da un avviso pubblico che riguarda la stagione sportiva 2023/2024, con scadenza giovedì 3 agosto: entro quella data è possibile presentare le domande per utilizzare, in orario extrascolastico, la palestra Messineo presso la Scuola Media Ferrari, la palestra delle scuole elementari Stradi e quella delle scuole Rodari di Pozza.

Le domande, redatte con il modello disponibile sul sito del Comune, potranno essere presentate tramite email o all’ufficio Protocollo del Comune di Maranello, piazza Libertà 33 (orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00, giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.30).