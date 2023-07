Il nuovo Prefetto Cocciufa in visita al Comando Vigili del fuoco di Reggio Emilia

Nella giornata di ieri, il nuovo Prefetto di Reggio Emilia dott.ssa Maria Rita Cocciufa, si è recata in visitata presso la Caserma della Canalina per un saluto al personale. Ad accoglierla, il Comandante Antonio Annecchini, il Vice Comandante Salvatore Concolino, funzionari tecnici ed il personale in servizio ed una delegazione della locale sezione ONA.

Dopo l’accoglienza il Prefetto è stato accompagnato in un percorso attraverso i principali locali della Caserma dove i funzionari tecnici, tramite delle isole espositive, hanno illustrato le principali specialità, automezzi ed attrezzature in uso Vigili del Fuoco.

La visita si è conclusa nell’aula didattica dove il Prefetto, durante il saluto, ha sottolineato l’importanza strategica del contributo offerto dai Vigili del Fuoco alla sicurezza dei cittadini e delle comunità intere.