Grossa operazione di contrasto allo spaccio di stupefacente nell’area metropolitana di Bologna

La Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito di una più ampia attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, è impegnata dalle prime ore dell’alba in una grossa operazione volta a contrastare una banda criminale dedita allo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e hashish.

L’attività investigativa ha preso il via nel mese di settembre del 2020 in seguito a diverse segnalazioni di attività di spaccio nel quartiere Bolognina. Previa richiesta telefonica dei numerosi acquirenti erano circa 100 le consegne di stupefacente quotidiane effettuate nei parchi e nelle vie a ridosso della stazione, con un giro di affari stimato in almeno 5.000 euro al giorno.

Dal monitoraggio dall’attività di spaccio gli investigatori della Squadra Mobile risalivano al canale di approvvigionamento della droga rappresentato da un gruppo di cittadini marocchini facente parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di stupefacente nell’area metropolitana di Bologna.