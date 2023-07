Da venerdì 28 luglio a martedì 15 agosto torna, con la 22esima edizione, la Festa di Villalunga al Parco Secchia di Casalgrande

“Lontan da te non si può star” un chiaro messaggio di solidarietà per la Romagna, un

territorio profondamente colpito dai fatti dell’alluvione di maggio, ma nello stesso

momento anche un messaggio molto importante rivolto a un evento, come la Festa di

Villalunga, che ormai da diversi anni riesce ad avere una partecipazione di pubblico, di

avventori e volontari sempre numeroso. Un evento atteso tutto l’anno nell’estate

casalgrandese e reggiana.

Come ogni anno la politica avrà un ruolo centrale e, prima della pausa estiva, partendo da

Villalunga vorremmo provare a dare un contributo partendo dal confronto fra le varie

forze politiche che oggi sono all’opposizione della destra al governo, per costruire le

condizioni di dare avvio a proposte condivise su temi fondamentali per il nostro Paese,

come già accaduto poche settimane fa sul salario minimo.

Anche per l’edizione 2023 le iniziative tra le forze politiche di centrosinistra si terranno

nella Piazza della Festa e saranno organizzate come talk a due, un format ormai

consolidato per la Festa PD del Circolo di Casalgrande.

In apertura venerdì 28 luglio vedremo il segretario regionale del PD Luigi TOSIANI

confrontarsi con l’ex Presidente Camera dei deputati Roberto FICO. Per quanto riguarda

il Movimento 5 Stelle, altri esponenti nazionali saranno presenti a Villalunga domenica 30

luglio con l’ex procuratore nazionale antimafia, oggi deputato M5S, Federico Cafiero DE

RAHO che dialogherà con Debora SERRACCHIANI deputata PD, giovedì 3 agosto nel

confronto tra Chiara APPENDINO deputata M5S e Simona BONAFÈ deputata PD, venerdì

4 agosto con la vicepresidente del Senato Maria Domenica CASTELLONE, che dialogherà

con Beatrice LORENZIN Senatrice PD e martedì 8 agosto con Stefano PATUANELLI

Presidente gruppo Senato M5S e Francesco BOCCIA Presidente gruppo Senato PD-IDP.

Così come per il M5S saranno ospiti della Festa deputati e senatori del gruppo Azione-

Italia Viva Renew Europe nelle giornate di: sabato 29 luglio nel confronto tra Raffaella

PAITA Presidente gruppo in Senato che dialogherà con Graziano DELRIO senatore PD, martedì 1 agosto con Matteo RICHETTI Presidente gruppo alla Camera dei Deputati e

Chiara BRAGA Presidente gruppo Camera dei Deputati PD-IDP, domenica 6 agosto con

Luigi MARATTIN deputato Azione-Italia Viva Renew Europe e Andrea ORLANDO deputato

PD e mercoledì 9 agosto con Elena BONETTI deputata Azione-Italia Viva Renew Europe

nel confronto con il sindaco di Reggio Emilia Luca VECCHI.

Non potevano mancare in due eventi dedicati al Partito Democratico la segretaria

nazionale Elly SCHLEIN martedì 2 agosto e il Presidente del PD e Presidente della Regione

Emilia-Romagna Stefano BONACCINI sabato 5 agosto.

Tutti gli incontri inizieranno alle 21 presso la Piazza della Festa.