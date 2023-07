Bolognina, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Come Sindaco di Bologna voglio ringraziare la Questura, la Magistratura, le Forze dell’ordine per gli interventi di questa mattina in Bolognina. Diversi gli arresti e sequestri di sostanze stupefacenti. Come sapete nei giorni scorsi ero stato nel quartiere dove abbiamo incontrato i cittadini e i commercianti. Insieme abbiamo chiesto più interventi, perché era importante dare un segnale.

Adesso bisogna continuare. Le istituzioni ci sono. Sono intervenute e devono continuare a farlo, affiancando ai temi della sicurezza anche la promozione della coesione sociale, gli interventi socio-sanitari, l’educazione per i più giovani e il lavoro di sostegno al mondo delle imprese e del commercio.

In questi ultimi anni sono aumentati i cittadini che hanno preso casa in Bolognina. Sono aumentate le realtà imprenditoriali che hanno investito sul quartiere. La Bolognina è già nel momento del riscatto. Strada per strada, caseggiato per caseggiato, dobbiamo continuare a impegnarci per migliorarla sempre di più”.