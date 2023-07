Arena Campovolo Reggio Emilia: limitazioni al consumo di alcol e bevande in vetro e lattina per il concerto di Harry Styles

Per agevolare il corretto svolgimento della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità, sabato 22 luglio nelle aree che circondano l’Arena Campovolo e all’interno della zona del concerto in programma entreranno in vigore alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevante in contenitori di vetro e in lattine. Le disposizioni hanno anche lo scopo di vietare la presenza di operatori del commercio non autorizzati nell’area d’ambito della manifestazione. L’ordinanza sindacale entrerà in vigore dalle ore 7 di venerdì 21 alle ore 12 di domenica 23 luglio e prevede:

Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con gradazione maggiore del 5% vol per tutti i locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, birrerie, ristoranti), per gli esercizi commerciali su aree private (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), per i circoli, per i chioschi e i punti di somministrazione di operatori commerciali su aree pubbliche o predisposti dagli organizzatori degli eventi collocati in tutte le vie indicate e loro laterali: via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa, piazzale Marconi.

Divieto per chiunque di detenere e consumare bevande in contenitori di vetro e in lattine in tutte le vie indicate e loro laterali: via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa, piazzale Marconi.

Divieto di vendita, somministrazione e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine per tutti i locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, birrerie, ristoranti), per gli esercizi commerciali su aree private (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita). Il provvedimento comprende circoli, chioschi, punti di somministrazione su aree pubbliche e predisposti dagli organizzatori degli eventi in tutte le vie indicate e loro laterali: via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa, piazzale Marconi. Il divieto è in vigore anche l’interno dell’area della Rcf Arena Campovolo e sue pertinenze.

Divieto di collocazione e di qualsiasi forma di commercio e somministrazione sia aree pubbliche e sia su aree private (ad esempio automarket e bancarelle) ad eccezione degli operatori commerciali autorizzati nell’ambito della manifestazione in tutte le vie indicate e loro laterali: via dell’Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, piazzale Europa, piazzale Marconi. In questo caso il divieto entrerà in vigore all’una di venerdì 21 luglio e avrà validità fino alle 7 di domenica 23.