Albero si schianta su auto nei pressi dell’Arcispedale di Reggio Emilia

Ieri intorno alle 16:30, in via Passo Buole nei pressi dell’Arcispedale di Reggio Emilia, un albero, pare di proprietà del Santa Maria Nuova, è caduto su di un’auto di passaggio. Conducente è stato accompagnato al vicino Pronto Soccorso per controlli. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale.