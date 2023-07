San Felice sul Panaro: prorogati i termini per presentare le domande di rimborso per il maltempo del 17 agosto 2022

È ancora possibile a San Felice sul Panaro presentare la domanda per ottenere i rimborsi per cittadini e imprese danneggiati dal maltempo del 17 agosto 2022. L’Amministrazione comunale ha infatti chiesto alla Regione Emilia-Romagna la possibilità di prorogare i termini per le domande che potranno essere presentate dal 20 luglio alle 12.30 del 20 ottobre 2023. Sono rimasti disponibili circa 140 mila euro dei fondi che erano stati erogati al Comune dalla Regione. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune (www.comunesanfelice.net) oppure telefonare ai numeri 0535/86325 e 0535/86339.