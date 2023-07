Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 20 luglio 2023

Al primo mattino possibili temporali in esaurimento sulle zone di pianura nord-orientali. Nelle ore seguenti cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con possibilità di annuvolamenti localmente più consistenti associati a brevi rovesci o piovaschi.

Temperature in lieve flessione; minime attorno a 22/23 gradi nelle aree rurali e 24/25 gradi nei grandi centri urbani e lungo la costa. Massime comprese tra i 31 gradi della costa e 34/35 gradi delle zone interne. Venti deboli in prevalenza settentrionali o nord-orientali sulle zone di pianura con rinforzi al mattino sulla costa e sul mare. Deboli sud-occidentali sui rilievi con locali rinforzi lungo i crinali. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione, fino a divenire poco mosso in serata.