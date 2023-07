Per il Porretta Soul Festival la Regione potenzia i mezzi pubblici notturni tra Bologna e l’Appennino

La grande musica avvicina ancora di più Bologna e il suo Appennino: in occasione del Porretta Soul Festival la Regione Emilia-Romagna potenzia il trasporto pubblico, garantito da Trenitalia-Tper, che collega Porretta Terme e il capoluogo.

Al termine delle serate di concerti e spettacoli di giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 luglio, infatti, due autobus aggiuntivi garantiranno un servizio extra, a carico della Regione, che permetterà a 100 persone di partire per l’1.00 da Porretta Terme e raggiungere Bologna per le 2.40, effettuando tutte le normali fermate previste dalla corsa, da Vergato a Casalecchio di Reno passando per Marzabotto e Sasso Marconi.

“Il servizio aggiuntivo in occasione del Porretta Soul Festival è un importante segnale di attenzione verso l’Appennino che, come Regione, siamo ben felici di lanciare- commenta l’assessore ai Trasporti e al Turismo Andrea Corsini-. I grandi eventi di qualità uniti ai collegamenti efficaci con il trasporto pubblico locale sono sicuramente una delle ricette con cui vogliamo contribuire ad aumentare ancora di più l’attrattività della nostra montagna”.

“Il tutto senza dimenticare- ribadisce l’assessore- che utilizzare bus e treni aiuta l’ambiente, riducendo traffico ed emissioni, e aumenta la sicurezza di chi viaggia, diminuendo il rischio di incidenti che purtroppo le statistiche ci dicono aumentare nel fine settimana”.

“Il Porretta Soul Festival è un appuntamento importante per la nostra regione e per l’Appennino in particolare – spiega Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper-. Per questo abbiamo accolto volentieri la proposta della Regione Emilia-Romagna di un potenziamento del servizio di bus notturni fra Porretta e Bologna in occasione di questo evento. Favorire l’utilizzo del mezzo pubblico anche nel tempo libero è un obiettivo che condividiamo e di cui abbiamo tenuto particolarmente conto anche nella programmazione dell’intera offerta estiva dei treni regionali”.

Queste corse extra, che pertanto non sono visibili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie, richiedono per l’accesso un normale biglietto ferroviario Porretta – Bologna valido per la data del viaggio e si integrano con il nuovo servizio notturno su gomma che ogni week end permette, da metà giugno, di spostarsi lungo la linea Bologna-Porretta (oltre a quelle Bologna-San Benedetto, Bologna-Vignola e Bologna-Poggio Rusco), grazie al Protocollo di Intesa per lo sviluppo del Servizio ferroviario metropolitano di Bologna (Sfm), siglato tra Regione, Città Metropolitana e Comune di Bologna.