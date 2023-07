Meloni “Grazie Al Sisi, gesto molto importante la grazia a Zaki”

ROMA (ITALPRESS) – “Patrick Zaki ha oggi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica Egiziana. Voglio ringraziare il presidente Al Sisi per questo gesto molto importante”. Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sulla grazia concessa da Al Sisi a Zaki.

“Fin dal nostro primo incontro, lo scorso novembre – ha aggiunto Meloni riferendosi sempre al presidente egiziano -, io non ho mai smesso di porre la questione. Ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità. E voglio ringraziare l’intelligence, i diplomatici tanto italiani quanto egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata. Domani Patrick Zaki tornerà in Italia e gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenità e di successi”.

– foto screenshot da video Palazzo Chigi –

(ITALPRESS).