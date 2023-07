Lapam Confartigianato, il mercato belga uno sbocco interessante per le imprese della moda: giovedì 20 luglio un webinar ad hoc

Il mercato belga rappresenta uno sbocco interessante per le imprese della moda.

Basti pensare che nell’anno precedente le aziende italiane del settore hanno esportato verso il Belgio prodotti per un totale di circa 471 milioni di euro (+19,2% rispetto al 2021).

Per parlare delle opportunità che il mercato belga offre alle aziende che operano nel comparto moda, Lapam Confartigianato ha organizzato un evento online dedicato.

L’appuntamento è per giovedì 20 luglio, a partire dalle ore 18, in collaborazione con la Camera di Commercio Belgo Italiana (CCITABEL).

Al termine del webinar, i partecipanti avranno la possibilità di manifestare il proprio interesse per una successiva iniziativa B2B con buyers ed operatori belgi a Bruxelles, prevista per il 7 novembre 2023.

I relatori del webinar saranno Nora Serrani, Vice Segretario generale Camera di Commercio Belga Italiana, Paola Maio, Referente Business Development Camera di Commercio Belga Italiana, Laura Roncaglia, Referente sindacale Lapam e Livio Lazzari, Referente sindacale Lapam.

«È innegabile come il mercato della moda stia attraversando una fase complicata in questi ultimi anni: questo appuntamento rappresenta una grande opportunità per le imprese del settore – spiega Roberto Guaitoli (foto), presidente Lapam Moda – che possono ampliare la loro rete di contatti e, di conseguenza, anche il loro business. Le previsioni di crescita nel volume di export e import tra 2023 e 2024 si stimano rispettivamente nella misura del 5,64% e 3,09%. Nel 2022 le aziende italiane attive nel settore moda hanno esportato merci verso il Belgio per un ammontare di circa 471 milioni di euro, con un tasso di crescita del +19,2% rispetto al 2021. Il Belgio, inoltre, può rappresentare una porta di ingresso anche per le altre nazioni limitrofe. Il distretto della moda vive di export e dobbiamo cogliere ogni occasione utile per esportare sempre di più l’eccellenza e la qualità del Made in Italy».

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione effettuabile accedendo al sito www.lapam.eu.