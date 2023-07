Lapam Confartigianato, giovedì 20 luglio un evento con Riccardo Pirazzoli per parlare di come adattare il modello di business al consumatore digitale

Offrire un’esperienza di vendita, adattando il proprio business al consumatore moderno, restando al passo con le sfide del mercato digitalizzato. Saranno questi i temi affrontati al centro di un seminario organizzato da Lapam Confartigianato in programma giovedì 20 luglio, a partire dalle ore 19.30, presso la sede centrale Lapam Confartigianato a Modena, in Via Emilia Ovest 775.

Relatore dell’iniziativa sarà Riccardo Pirazzoli, docente e consulente di comunicazione e marketing, che utilizzando una combinazione di proiezioni di slide, simulazioni pratiche e dibattiti interattivi, permetterà di applicare le conoscenze acquisite direttamente alla propria attività, condividendo idee e opinioni con altri imprenditori.

Attraverso l’analisi di studi di settore e l’utilizzo di dati, si scopriranno le caratteristiche principali del consumatore digitale moderno e si capirà come comprendere le sue esigenze.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.