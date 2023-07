Il fine settimana si apre con il Fashion Show dei negozi di Castelfranco Emilia

Il caldo eccezionale di queste giornate estive sarà allietato da una serie di iniziative, realizzate con il contributo dell’amministrazione comunale, che popoleranno le piazze di Castelfranco Emilia e frazioni per tutto il fine settimana. A iniziare già da giovedì sera con il “Fashion Show”, una sfilata di moda dei negozi di Castelfranco Emilia ad accesso libero, a cura dell’Associazione Kinesfera ASD, che si terrà in Piazza Garibaldi, a partire dalle 21.

“Anche questo weekend tante occasioni per tutte le età per vivere bellissime serate a Castelfranco Emilia e nelle sue frazioni. Grazie alle associazioni per quanto fatto e ai commercianti del territorio che si metteranno in gioco anche questo weekend nella sfilata di moda! Gli appuntamenti messi in campo finora si confermano partecipati e apprezzati dai cittadini che possono così vivere sempre di più la nostra città” – ha commentato l’Assessora al commercio e agli eventi Silvia Cantoni.

Sempre il giovedì a Piumazzo ci sarà la possibilità di fare un viaggio musicale con il gruppo “Bulgarish Tango”, che parte da musiche e canzoni europee (musica balcanica e canzoni del mondo mediterraneo) e approda al tango, seguendo l’emigrazione europea in Argentina del XIX e XX secolo. L’appuntamento è in Piazza della Repubblica dalle ore 21.

Il venerdì sera si resta in Piazza a Piumazzo per un’altra serata musicale che vede sul palco la cover band “Love Machine”, accompagnata da uno stand gastronomico a cura dell’Associazione Arcispazio, in collaborazione con il Bar Freccia, a partire dalle 20.30.

Il sabato sera è “Pizza sotto le stelle”, alla Fattoria di Gaggio (via Mavora 131), una serata a cura della Polisportiva Gaggio dove verranno sfornate pizze a volontà con musica dal vivo, Dj set e karaoke. E’ gradita la prenotazione (Massimo: 329/1491337).

Il fine settimana si chiude con l’iniziativa al Museo Civico Archeologico A.C. Simonini “Piccoli Artisti sotto i portici”, un laboratorio creativo per famiglie con bambini dai 5 anni, che saranno impegnati nella ricostruzione di un castello medioevale. L’iniziativa è su prenotazione: museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it .