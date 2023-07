Boretto, arrestato dai carabinieri dopo una condanna per ricettazione in concorso

In concorso con altra persona, si è reso responsabile del reato di ricettazione di targhe rubate. Il fatto, commesso a Mondolfo (PU), risale al 10 ottobre 2014 quando venne denunciato. A seguito dell’iter processuale, con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona nel novembre 2019, poi confermata dalla sentenza emessa nel luglio 2022 dalla corte d’Appello di Ancona, la condanna è divenuta definitiva il 17 novembre 2022 quando l’uomo, un 61enne residente a Boretto, è stato riconosciuto colpevole.

L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni e 6 mesi in regime di detenzione carceraria, oltre al pagamento della multa di euro 1,000. Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, essendo divenuta esecutiva la condanna, il 18 luglio scorso, ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nella stessa serata dai Carabinieri della Stazione di Boretto, nel cui comune l’uomo risiede. L’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, presso il carcere del capoluogo reggiano per l’espiazione della pena pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione.