Alluvione, la Würth MODYF dona al Fondo sociale di comunità abbigliamento e calzature da lavoro per i volontari della Protezione Civile

Non si fermano le donazioni a favore delle persone colpite dalle conseguenze dell’alluvione nel territorio metropolitano bolognese, raccolte tramite il Fondo di comunità metropolitano “Dare per fare”.

La Würth MODYF, azienda leader nella produzione di abbigliamento da lavoro, ha donato abbigliamento e calzature da lavoro per quasi 20 mila euro, a favore dell’associazione Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile – Organizzazione di Volontariato Bologna, a sostegno alle attività svolte a favore della popolazione colpita dall’alluvione.

Dall’inizio della raccolta, lanciata il 22 maggio, sono 314 donazioni da parte di privati cittadini, imprese, enti di terzo settore e partiti politici, per un totale di 159.777 euro raccolti. La cifra comprende la donazione di Banca di Bologna, che verserà nei prossimi giorni 1 euro per ogni voto effettuato dai cittadini per il Bilancio partecipativo del Comune di Bologna. I 19.327 voti ricevuti diventeranno quindi altrettanti euro per il Fondo di comunità.

Oltre ai cittadini e alle imprese e associazioni che hanno donato nelle prime settimane dall’apertura della raccolta fondi straordinaria (qui la notizia e l’elenco), nelle ultime settimane hanno contribuito tra gli altri Parkinge S.R.L. (5000 euro), LDP Tax & Law (1.670 euro). E ancora: Partito democratico-Circolo Pianoro, Partito Democratico Coordinamento Bologna (560 euro), Comitato dei genitori dell’Istituto comprensivo 12 di Bologna, HEALTH Italia SPA, Mutua MBA Società di mutuo soccorso, Libera Università Della Terza età Eurosole, Agenzia Immobiliare Baroni, Azienda Agricola Poggio di sotto S.S.

La raccolta fondi è ancora aperta. Tutte le informazioni per donare sulla pagina dedicata del sito “Dare per Fare”.