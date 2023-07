Patrick Zaki condannato a tre anni in Egitto

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere con l’accusa di diffusione di notizie false. La pena, definitiva, è stata riferita all’Ansa da uno dei quattro legali dell’attivista al termine dell’udienza odierna a Mansura, in Egitto.

Sotto processo in Egitto dal 2020, Zaki è stato scarcerato dopo quasi due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021, ora dovrà tornare in carcere: calcolando la custodia cautelare già scontata si tratta di un anno e due mesi.

Lo studente egiziano dell’Università di Bologna è stato portato via dall’aula in manette attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno. La legale principale di Zaki ha annunciato un ricorso contro la condanna. Il 6 luglio di quest’anno Zaki si era laureato all’Università di Bologna in collegamento online.