Maranello, a teatro in camper con “Incanta & Dora”

Mercoledì 19 luglio alle ore 21.15 al Parco Due di Maranello va in scena “Incanta & Dora”, spettacolo con Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani proposto da Babelia & C. – progetti culturali. Ingresso gratuito, in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà giovedì 20 luglio alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il rombo di un motore, un mangiadischi a tutto volume, il suono di un clacson, luci degli anabbaglianti che fendono la sera, il pubblico che aspetta davanti ad uno spazio vuoto. Entra in scena Taddeo, un Volkswagen storico T2 del 1979 con a bordo una coppia di stravaganti ViaggiAttori: Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani. Lei è Incanta e lui è Dora e subito in scena esplode il teatro. Il loro teatro ha chiuso chissà da quanto tempo e sono stati costretti, per indole e per necessità, ad emigrare mettendosi in viaggio. Taddeo ineguagliabile protagonista, diviene un palcoscenico d’eccezione dal quale scaturiscono come un fuoco d’artificio, oggetti, suppellettili e mobili originali anni Settanta che arredano lo spazio e divengono portatori di storie e melodie a creare un’atmosfera vintage e scanzonata. Il pubblico diviene ospite nei pressi del camper d’Incanta & Dora, lei da vera padrona se ne prende cura con le parole che si muovono tra la nostalgia, l’amore e l’eccentricità, mentre Dora intrattiene il pubblico tra gag e canzoni chic anni Settanta. La coppia di ViaggiAttori si destreggia tra i racconti dei loro viaggi e degli incontri fatti, con l’arte di chi sa incantare, uno spettacolo leggero con stile e di raffinata complicità. Un progetto che seduce e diverte nello stare insieme per nutrire l’immaginazione di relazioni. Incanta & Dora è l’occasione per portare un po’ di teatro anche in luoghi non attrezzati o periferici.