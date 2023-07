Incidente sulla A1 in territorio reggiano: camion disperde bidoni con olio minerale

Alle 11:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Reggio Emilia e la A22 del Brennero all’altezza del km 146, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti un’autovettura e tre mezzi pesanti di cui uno ha disperso il carico sulla sede stradale (bidoni di olio minerale non inquinanti per l’ambiente) finendo fuori dalla carreggiata. Due dei conducenti sono stati trasportati in pronto soccorso per accertamenti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Vigili del fuoco, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

